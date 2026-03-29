Un incontro in una zona rossa ha portato all’arrivo di circa duecento multe. Dopo cinque anni, il Covid torna a essere al centro dell’attenzione, questa volta non come emergenza sanitaria, ma per una riunione aziendale che ha violato le norme vigenti. Le autorità hanno contestato le infrazioni legate alla presenza di persone in un’area soggetta a restrizioni.

Cinque anni dopo, il Covid torna a bussare alla porta. Non per una nuova emergenza sanitaria, ma per una vecchia riunione aziendale finita adesso nel mirino delle sanzioni. A distanza di tempo, infatti, decine e decine di persone della provincia di Rimini, e non solo, si stanno vedendo recapitare a casa un verbale da 418 euro per aver partecipato, il 6 aprile 2021, a un maxi incontro aziendale organizzato in piena zona rossa in un capannone della zona compresa tra Viserba e le Celle. Per molti quella storia sembrava ormai chiusa. Invece no. Secondo quanto emerso, sarebbero circa 180 i verbali rimasti in giacenza e spediti solo adesso ai destinatari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Meeting in zona rossa. Il Covid presenta il conto. In arrivo duecento multe

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