Mbappé a 360° | Il Real Madrid in Spagna è come una religione Critiche? Bisogna saperci convivere Lo han fatto con Cristiano Ronaldo o Di Stefano perché io dovrei essere un’eccezione!?

Kylian Mbappé ha commentato il suo attuale rapporto con il Real Madrid, affermando che in Spagna il club viene considerato come una vera e propria religione. Ha detto che le critiche sono parte del percorso e che bisogna imparare a conviverci, citando esempi passati di altri grandi giocatori che hanno affrontato le stesse sfide. Recentemente, l’attaccante ha ritrovato la forma con un gol evidente contro il Brasile.

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