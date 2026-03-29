Mazzette sanità e narcotraffico 4.0 | la settimana di Dossier

Durante la settimana sono emerse nuove indagini che coinvolgono un imprenditore accusato di rapporti con ambienti mafiosi e traffico di droga di nuova generazione. Un pregiudicato albanese e una vicepresidente della commissione antimafia regionale sono stati inseriti nelle indagini, anche se non risultano indagati. Le autorità attribuiscono il ruolo di collegamento a un manager che avrebbe favorito un boss locale in cambio di sostegni elettorali.

L’imprenditore mafioso, il pregiudicato albanese e la vice presidente dell’antimafia regionale (che non è indagata): uno strano triangolo, messo in piedi – secondo gli inquirenti – dal manager Salvatore Iacolino, che avrebbe dovuto ricambiare i favori elettorali a Carmelo Vetro, il boss di Favara finito in carcere due settimane fa con l’accusa di corruzione. L'informativa, esaminata da Gerlando Cardinale, descrive il presunto cerchio magico di Vetro tra mafia, politici e logge massoniche. Dossier ricostruisce i retroscena dell'inchiesta su tangenti e appalti alla Regione: le 4 assunzioni offerte alla deputata antimafia con la mediazione del manager della sanità, nonché l'intercettazione che tira in ballo Tamajo che replica. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Mazzette, sanità e narcotraffico 4.0: la settimana di Dossier Articoli correlati La settimana di Dossier: il noto ortopedico che chiedeva le mazzette, la fine dei negozi Benetton a PalermoGamberoni, vino e soprattutto soldi: così un noto ortopedico favoriva le ditte “amiche” intascando mazzette da due aziende sanitarie in cambio... Contenuti e approfondimenti su Mazzette sanità e narcotraffico 4 0 la... Argomenti discussi: Mazzette, sanità e narcotraffico 4.0: la settimana di Dossier; Mazzette sanità e narcotraffico 4.0 | la settimana di Dossier. Mazzette, sanità e narcotraffico 4.0: la settimana di Dossiersi è addentrato fra quanti lavorano dietro le quinte e raramente appaiono nel dibattito pubblico, eppure attraversano ogni passaggio decisivo dell’economia locale. Dalla nascita di una società alla ge ... agrigentonotizie.it