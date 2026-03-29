Max Mara Trench ‘mescal’ | Analisi e Test
Un articolo analizza e testa il trench ‘mescal’ di Max Mara, includendo una nota di trasparenza sulla presenza di link di affiliazione. Si specifica che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per i lettori.
Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Lino e Jersey: la sensazione tattile del Trench ‘Mescal’. La scelta dei materiali nel trench Max Mara ‘Mescal’ rappresenta una deviazione intenzionale dalla tradizione classica del mantello, spostando l’attenzione da una protezione rigida a una leggerezza adattiva. Il tessuto esterno in lino offre una superficie ruvida ma nobile, che si distingue nettamente dalla morbidezza lucida della gabardine o dalla rigidità del cotone grezzo tipica dei trench tradizionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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