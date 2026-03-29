Mattarella | Gravi tensioni internazionali richiamo severo alla responsabilità

Il presidente della Repubblica ha commentato le attuali tensioni internazionali, sottolineando come le aggressioni abbiano compromesso la stabilità e la sicurezza globale. In una dichiarazione, ha evidenziato i gravi attacchi ai diritti fondamentali delle popolazioni coinvolte, invitando l’intera comunità nazionale e internazionale a assumersi le proprie responsabilità in un momento di crisi.

ROMA – “Il contesto globale, caratterizzato da continue tensioni e aggressioni che hanno travolto stabilità, sicurezza, con gravi attacchi ai diritti più elementari delle popolazioni coinvolte, richiama severamente alle proprie responsabilità l’intera comunità nazionale e quella internazionale. In questa condizione appare ancora più essenziale la vostra missione”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva. “Nell’anno in cui la Repubblica celebra ottant’anni dalla decisione sovrana del popolo italiano che scelse questa forma di Stato, l’Aeronautica Militare – continua il presidente Mattarella nel messaggio – ricorda i 103 anni della sua fondazione. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Mattarella: “Gravi tensioni internazionali, richiamo severo alla responsabilità” Articoli correlati Meloni e il richiamo di Mattarella: tensioni sul Csm e scontro politico sul referendumPoche ore dopo quelle dichiarazioni, Mattarella era intervenuto in modo inedito durante un plenum del Csm, chiedendo “rispetto tra le istituzioni”. Leggi anche: "ITACA: richiamo mediterraneo" in scena a San Severo fuori le Mura Contenuti utili per approfondire Mattarella Gravi tensioni... Temi più discussi: Mattarella, 'gravi tensioni internazionali, richiamo severo a responsabilità'; Mattarella: Gravi tensioni internazionali sono un richiamo severo alla responsabilità; Mattarella, 'gravi tensioni internazionali, richiamo severo a responsabilità'; Mattarella, ‘gravi tensioni internazionali, richiamo severo a responsabilità’. Mattarella: 'Gravi tensioni internazionali, richiamo severo alla responsabilità'Il contesto globale, caratterizzato da continue tensioni e aggressioni che hanno travolto stabilità, sicurezza, con gravi attacchi ai diritti più elementari delle popolazioni coinvolte, richiama ... ansa.it Mattarella: tensioni e aggressioni hanno travolto stabilità globaleRoma, 28 mar. (askanews) – Il contesto globale, caratterizzato da continue tensioni e aggressioni ... msn.com Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà a Napoli mercoledì prossimo, 1 aprile, per partecipare alla cerimonia di giuramento del Corso “Grifo VI” dell’Accademia Aeronautica. L'arrivo del Capo dello Stato è previsto nella mattinata di mercoledì e d - facebook.com facebook Sergio Mattarella potrebbe avvalersi di buone ragioni, o pretesti come vi potrebbero comparire, per impedire #elezioni anticipate e provvedere a formare, improvvisare e quant’altro un governo simil-tecnico, di emergenza o decantazione. I Graffi di Damato x.com