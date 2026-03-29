Questa sera si affrontano la Maceratese e il San Marino in una sfida decisiva per la salvezza. La partita riveste un ruolo cruciale nella classifica, poiché i tre punti rappresentano una chance importante per entrambe le squadre di evitare la retrocessione. Con il campionato ormai agli sgoccioli, ogni risultato assume una valenza particolare, soprattutto in un match tra formazioni che lottano per rimanere in categoria.

Ecco una partita da vincere, ma guai a perdere con il San Marino perché oggi i punti in palio valgono più del doppio essendo un confronto tra formazioni in lotta per mantenere la categoria, oltretutto ci avviciniamo alla fine del campionato. I biancorossi hanno la necessità di muovere la classifica dopo i recenti passi falsi con Ancona e Termoli. Non solo, questa gara apre un trittico di fondamentale importanza per la squadra ora affidata a Maurizio Lauro che oggi debutta sulla panchina biancorossa in una gara interna. C’è da partire con il piede giusto perché in questo trittico (giovedì i biancorossi giocheranno a Castelfidardo e domenica... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Match chiave con il San Marino. Maceratese, c’è un solo risultato

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