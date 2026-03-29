Martinez ha espresso soddisfazione per la gestione della squadra durante la prima parte della partita contro il Messico, nonostante l’assenza di Vitinha. La gara si è conclusa con un pareggio senza reti, e il tecnico ha commentato positivamente le scelte fatte dai giocatori in campo nel primo tempo. La squadra ha mantenuto la compattezza nonostante le assenze.

Notizia fresca giunta in redazione: Roberto Martinez è entusiasta di come il Portogallo ha gestito l’assenza di Vitinha nel primo tempo nello 0-0 contro il Messico. Vitinha è entrato come sostituto nell’intervallo nello stallo di sabato a Città del Messico. Nonostante non abbia giocato l’intera partita, Vitinha ha registrato il secondo maggior numero di tocchi (74) di qualsiasi giocatore, tentando (70) e completando (67) il secondo maggior numero di passaggi. Nessun giocatore ha effettuato così tanti passaggi nel terzo finale come la stella del Paris Saint-Germain (27). Ma Martinez è stato comunque contento di vedere come il Portogallo se la sia cavata senza il trequartista nel primo tempo, in cui ha segnato 0,63 gol attesi (xG) contro 0,12 del Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Martinez soddisfatto di come il Portogallo ha gestito l’assenza di Vitinha nel primo tempo

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