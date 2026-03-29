Martinez soddisfatto di come il Portogallo ha gestito l’assenza di Vitinha nel primo tempo
Martinez ha espresso soddisfazione per la gestione della squadra durante la prima parte della partita contro il Messico, nonostante l’assenza di Vitinha. La gara si è conclusa con un pareggio senza reti, e il tecnico ha commentato positivamente le scelte fatte dai giocatori in campo nel primo tempo. La squadra ha mantenuto la compattezza nonostante le assenze.
Notizia fresca giunta in redazione: Roberto Martinez è entusiasta di come il Portogallo ha gestito l’assenza di Vitinha nel primo tempo nello 0-0 contro il Messico. Vitinha è entrato come sostituto nell’intervallo nello stallo di sabato a Città del Messico. Nonostante non abbia giocato l’intera partita, Vitinha ha registrato il secondo maggior numero di tocchi (74) di qualsiasi giocatore, tentando (70) e completando (67) il secondo maggior numero di passaggi. Nessun giocatore ha effettuato così tanti passaggi nel terzo finale come la stella del Paris Saint-Germain (27). Ma Martinez è stato comunque contento di vedere come il Portogallo se la sia cavata senza il trequartista nel primo tempo, in cui ha segnato 0,63 gol attesi (xG) contro 0,12 del Messico. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
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Eccolo qui uno dei miei scenari fatti in questi giorni. Terminato e soddisfatto. 50x35 - facebook.com facebook