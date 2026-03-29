Martedì al PalaDozza si svolgerà la partita tra Virtus e Parigi, mentre venerdì alla Fiera si giocherà contro Valencia. La Virtus non scenderà in campo oggi, poiché la gara contro Trapani è stata cancellata a causa dell’addio della squadra siciliana. La squadra ha sospeso le attività per questa giornata senza ulteriori comunicazioni ufficiali.

Il campionato va avanti, anche se la Virtus si ferma. Nulla di punitivo: oggi sarebbe stato in programma il confronto con Trapani, cancellato dall’addio alla squadra siciliana. La Virtus, prima di Pasqua (big match con la Reyer) giocherà martedì e venerdì, prima al PalaDozza, poi alla Fiera, con Parigi e con Valencia. Il rodaggio per il nuovo coach. Mentre la società è impegnata a stemperare gli animi e, soprattutto, prosegue nelle trattative per prolungare i contratti di chi è in scadenza il 30 giugno. Da capitan Pajola a Daniel Hackett, da Momo Diouf a Matt Morgan, senza dimenticare Nicola Akele. E, in particolare con Diouf, filtrano sensazioni positive, ancorché non messe, per il momento, nero su bianco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Martedì al PalaDozza arriva Parigi, mentre venerdì alla Fiera ci sarà Valencia. La V nera oggi osserva le rivali

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