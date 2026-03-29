Mariavittoria Rusca è la sindaca più giovane d’Italia, con una frase che sottolinea il valore della partecipazione femminile in politica. Secondo un report dell’Anci, entro il 2026 il numero di sindache in carica raggiungerà le 1.187, pari al 15,4% del totale. L’interesse per le quote femminili in ruoli amministrativi è in crescita, con un aumento previsto nei prossimi anni.

Nel 2026 le sindache in carica sono 1.187 (15,4%). La maggior parte è al Nord e in particolare al Nord Ovest (43,7% ) e in Comuni sotto i 3000 abitanti. Il 43,9%, dei Comuni ha avuto nel suo recente passato una donna al vertice dell’amministrazione comunale. Se si allarga la lente d’ingrandimento si nota che l’abbassamento del livello della posizione corrisponde a un aumento di donne che la ricoprono. Le vicesindache, infatti, sono il 32,3%, le consigliere il 35,3%, le presidenti del consiglio comunale il 29,6% e le assessore il 44,5%. Nei capoluoghi poi, le deleghe di queste ultime riguardano nel 23,7% dei casi famiglia, scuola, casa, politiche sociali e pari opportunità, ambiti legati al lavoro di cura, culturalmente ancora fortemente associato alle capacità femminili, piuttosto che a quelle maschili. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Mariavittoria Rusca, la più giovane sindaca d'Italia: «La politica è bellissima e più siamo più contiamo»

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Una raccolta di contenuti su Mariavittoria Rusca

Discussioni sull' argomento Mariavittoria Rusca, la più giovane sindaca d'Italia: La politica è bellissima e più siamo più contiamo; Le donne gestiscono i fondi europei nei comuni. Ma non dove servono di più; Sindache e consigliere, se il Comune è donna: il Nord Est è pioniere (ma quanta strada ancora c’è da fare); Perché in Italia solo il 15% dei sindaci è donna?.