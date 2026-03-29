Una giornata segnata da una condanna chiara per l'aggressione a Tonio Floris, consigliere comunale di Bortigali, nel territorio del Marghine. La comunità locale e la provincia di Nuoro si trovano ad affrontare un episodio che ha coinvolto direttamente questa figura pubblica.

La comunità del Marghine e l’intera provincia di Nuoro si trovano di fronte a un episodio grave che ha colpito direttamente Tonio Floris, consigliere comunale di Bortigali. Giampaolo Corda, sindaco di Dualchi e consigliere provinciale, insieme ai colleghi Pierluigi Saiu e Giorgio Fresu, ha lanciato una condanna netta contro l’atto commesso, definendolo inaccettabile per la vita democratica. La reazione istituzionale non si limita alla semplice critica, ma punta a difendere i principi fondamentali della convivenza civile minacciati da comportamenti intimidatori. Questo evento non è isolato ma risuona con le dinamiche sociali profonde del territorio sardo, dove la legalità e il rispetto reciproco sono pilastri essenziali per lo sviluppo delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marghine: Condanna netta per l’aggressione a Tonio Floris

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