Manifestazione anarchica a Roma 91 fermi preventivi Meloni | Avanti sulla sicurezza

A Roma si è svolta una manifestazione con oltre 90 persone sottoposte a fermo preventivo. Le autorità hanno disposto i fermi in seguito a episodi ritenuti di natura anarchica. La premier ha commentato la situazione affermando che si continuerà a lavorare sulla sicurezza. Sul web e nelle chat si erano già condivise le intenzioni di partecipare con determinazione, in particolare da parte di alcuni gruppi organizzati.

Tutto secondo copione: lo avevano scritto e ribadito sui siti d’area e sulle chat: «Con Sara e Sandrone a testa alta. Ci troveremo domenica 29 marzo alle 9:30 per portare dei fiori sul luogo in cui hanno perso la vita i compagni». E ieri mattina gli anarchici hanno sfidato il divieto della questura presentandosi al Parco degli Acquedotti, alla periferia sud est della Capitale. La polizia ne ha identificati 91, disponendo nei loro confronti il fermo preventivo, come previsto dal nuovo decreto sicurezza. Manifestazione anarchica, a Roma 91 fermi preventivi Un provvedimento che, afferma la premier Giorgia Meloni, «funziona. Il fermo preventivo... 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Manifestazione anarchica, a Roma 91 fermi preventivi. Meloni: «Avanti sulla sicurezza» Articoli correlati Leggi anche: Tensione a Roma, vietata la manifestazione anarchica: 91 fermi preventivi dopo il presidio al Parco degli Acquedotti Roma, anarchici fermati al Parco degli Acquedotti: manifestazione vietata e 91 fermi preventiviGruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco degli Acquedotti a Roma, arrivati per una manifestazione di commemorazione dei due... Una selezione di notizie su Manifestazione anarchica Temi più discussi: La questura di Roma vieta il ricordo degli anarchici; Anarchici morti a Roma, il Viminale teme l'escalation: un piano per affrontare le prossime piazze calde; Anarchici morti in esplosione, verifiche su obiettivo. Piantedosi riunisce l'antiterrorismo; Roma, chi erano Ardizzone e Mercogliano morti nel crollo del casolare. Manifestazione anarchica vietata a Roma, 91 fermi preventiviGruppi di anarchici, arrivati a Roma per una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell'esplosione del 19 marzo, vietata dalla Questura, sono stati bloccati su vari ingres ... tg24.sky.it Manifestazione anarchica a Roma, 91 fermi preventiviGruppi di anarchici sono stati bloccati su vari ingressi del parco degli Acquedotti a Roma, arrivati per una manifestazione di commemorazione dei due militanti anarchici morti nell'esplosione del 19 m ... ansa.it "Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell'esplosione di un or - facebook.com facebook Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell’area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell’esplosione di un ordi x.com