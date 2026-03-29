Una donna della Florida ha ricevuto un risarcimento di 14 milioni di dollari dopo aver ingerito, senza accorgersene, frammenti metallici e chiodi nascosti in un gelato. La donna aveva creduto di aver mangiato una noce, ma si era accorta troppo tardi dei danni subiti al collo, alla testa e al sistema nervoso. La vicenda si è conclusa con una sentenza a suo favore in sede legale.

Quella che doveva essere una pausa dolce si è trasformata in un incubo con conseguenze permanenti. Una donna della Florida ha ottenuto un risarcimento da 14 milioni di dollari dopo aver ingerito, senza saperlo, chiodi e frammenti metallici nascosti in un gelato. Lesioni gravissime che, secondo quanto emerso in aula, le avrebbero compromesso anche la possibilità di avere altri figli. A raccontare la vicenda è il New York Post. Tutto risale all’11 settembre 2018, quando Brandy Buckley si ferma a un drive-through di una gelateria Bruster’s Ice Cream a Palm Bay e ordina un gusto burro e noci pecan. Un gesto quotidiano, apparentemente innocuo, che però si rivela tutt’altro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mangia un gelato con dentro dei chiodi e senza accorgersene ne ingoia uno: “Pensavo fosse una noce, ho subito danni permanenti a collo, testa, sistema nervoso”. Risarcita per 14 milioni

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