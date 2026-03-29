In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'autismo, si svolge a Manfredonia un'iniziativa pubblica con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla condizione. L'evento prevede l'illuminazione di alcuni punti della città con luci di colore blu, simbolo della causa. La manifestazione coinvolge associazioni e cittadini, e si svolge nel rispetto delle normative di sicurezza vigenti.

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo, l’Associazione Manfredonia AUTISM💙 APS organizza un momento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza: L’iniziativa, quest’anno in forma semplice e sobria per la coincidenza con le festività pasquali, sarà un momento di incontro e condivisione con distribuzione di materiale informativo. Saranno PRESENTI gli S.C.A.M.U., i nostri supereroi, che porteranno un sorriso ai bambini. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manfredonia, accendi una luce sull’autismo

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