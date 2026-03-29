mamma e figlio trovati morti nel lago

Due persone sono state trovate morte nel lago, con i corpi che galleggiavano vicini tra loro. I soccorritori sono intervenuti sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare le vittime. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze della vicenda.

I corpi galleggiavano sull'acqua l'uno vicino all'altro: all'arrivo dei soccorritori, non c'era già più nulla da fare. Sono avvolte nel mistero le ultime ore di vita di una donna e di un bambino di circa 12 mesi, trovati morti in un laghetto artificiale a Castelguglielmo, nel Rodigino. A fare la macabra scoperta, nel primo pomeriggio di ieri, un passante che ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castelmassa, che si sono messi subito al lavoro per risalire all'identità delle vittime e ricostruire la dinamica della tragedia. Al momento non si esclude nulla, nemmeno l'ipotesi di un gesto volontario da parte della donna che potrebbe aver portato il bimbo con sé. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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