Il sottosegretario regionale al Turismo ha subito un malore e si trova in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento d’urgenza al cuore. La notizia ha suscitato preoccupazione tra le persone che seguono la sua attività politica, mentre le sue condizioni vengono monitorate dai medici. La vicenda ha coinvolto l’intera regione, con attestazioni di solidarietà e vicinanza.

L'intervento è riuscito e ora è ricoverato in terapia intensiva. Tanti i messaggi di vicinanza e affetto in queste ore Tutto l'Abruzzo fa il tifo per Daniele D'Amario, il sottosegretario regionale al Turismo sta vivendo giorni delicati per la sua salute. Il politico francavillese, 59 anni, giovedì scorso dopo aver accusato un malore è stato operato d'urgenza al cuore dall'equipe del reparto di Cardiochirurgia dell'ospedale di Chieti. L'intervento è riuscito e ora D'Amario è ricoverato in terapia intensiva. Sono tantissimi i messaggi di affetto e vicinanza che in queste ore si susseguono, anche suoi social, a sostegno di D'Amario. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Malore per il sottosegretario Daniele D'Amario: operato d'urgenza al cuore

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