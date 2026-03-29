È stato condotto un test pratico su una borsa a spalla del marchio Maison Margiela, denominata ‘Glam’. L’articolo menziona la presenza di link di affiliazione, specificando che si potrebbe ricevere una commissione per gli acquisti effettuati tramite questi collegamenti, senza costi aggiuntivi per gli utenti.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Il codice 0-23: artigianalità e il valore del dettaglio numerico. L’identità visiva della placca numerica. Nel design di Maison Margiela, la placca frontale con la sequenza numerica rappresenta molto più di un semplice elemento decorativo. Maison Margiela Borsa a spalla 'Glam Slam Classique Small' La presenza delle cifre da 0 a 23 su una singola placca funge da firma stilistica inconfondibile, distinguendo questo modello dalle collezioni standard del brand che solitamente utilizzano codici brevi come ’01’ o ’02’. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maison Margiela Borsa A Spalla ‘glam: Test Pratico

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