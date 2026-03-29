Mais al veleno in bella vista | Non uccide solo le nutrie

Nel Parco del Serio, in territorio di Ricengo, è stato rinvenuto un chilo di mais al veleno, posizionato in modo visibile. L’episodio è stato scoperto ieri mattina, senza ulteriori dettagli sulla provenienza o sull’eventuale destinatario. La scoperta ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che hanno avviato le verifiche del caso.

Un chilo di mais al veleno nel Parco del Serio, in territorio di Ricengo. È stato trovato ieri mattina. Indagano i Forestali, che potrebbero indirizzarsi verso il proprietario dei campi dove sono state scoperte le esche avvelenate. Si tratta di chicchi di mais lasciati in buona quantità ai bordi dei campi, in bella vista. Sono indirizzate alle nutrie, secondo quanto riferisce la guardia ecologica del Parco del Serio Gian Luca Limenta (nella foto): "Queste esche sono molto pericolose, perché si tratta di un cibo appetibile per un gran numero di animali, non solo nutrie. Bisogna ribadire il concetto che le esche avvelenate contro le nutrie sono vietate". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mais al veleno in bella vista: "Non uccide solo le nutrie" Articoli correlati L'architetto Matteo Thun sulla nuova ala del Bella Vista Trafoi: "Il cannocchiale è un omaggio a Gustav Thoni, solo vivendo la sua storia si accede al paradiso con vista sul ghiacciaio".L'architetto bolzanino con studio a Milano, amico d'infanzia del campione di sci della 'Valanga azzurra' (nonché proprietario con la famiglia... Leggi anche: Selvaggia Lucarelli al veleno su Chiara Ferragni: «Prosciolta solo perché ha pagato». E l’influencer le risponde Tutto quello che riguarda Mais al veleno in bella vista Non... Argomenti discussi: Mais al veleno in bella vista: Non uccide solo le nutrie; Ricengo - Ancora esche velenose.