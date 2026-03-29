Un archivio digitale accessibile 24 ore su 24 analizza ogni dettaglio di capi storici, dalle cuciture alle etichette, grazie all'intelligenza artificiale. Questo sistema rivoluziona il settore della moda, integrando il resale d’élite e modificando le consuete dinamiche di mercato. La tecnologia permette di monitorare e verificare con precisione ogni pezzo, eliminando le stagioni e cambiando i metodi di acquisto e vendita di capi di alta gamma.

Life&People.it Immaginate un archivio digitale che non dorme mai, dove ogni cucitura, ogni etichetta e ogni variazione cromatica di un archivio storico viene passata al setaccio da un occhio invisibile ma infallibile. Non siamo nel caveau di un museo, ma nel cuore pulsante di una rivoluzione che sta riscrivendo le regole del desiderio: il connubio tra intelligenza artificiale e moda second hand. Il vecchio paradigma della “stagione” – quel rigido spartiacque tra primavera e autunno che ha alimentato per decenni la bulimia del fast fashion – sta crollando sotto il peso di una nuova consapevolezza. Oggi, la longevità di un capo non è più affidata al caso, ma a algoritmi predittivi e piattaforme d’élite che trattano l’usato non come uno scarto, ma come un asset finanziario ad alto rendimento, capace di salvare l’industria da sé stessa. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Mai più stagioni? L’AI e il resale d’élite cambiano il paradigma della moda

Articoli correlati

Valentino - The Last Emperor: le scene più belle del documentario più onesto e sfacciato che sia mai stato realizzato nel mondo della modaNel 2008 Valentino era già Valentino eppure, da maniaco del controllo e del culto della sua persona qual era, ha deciso di affidare la sua narrazione...

Un acceleratore per la filiera della moda: nasce il nuovo programma lanciato da CDP, SIMEST ed ELITE-Gruppo EuronextUno dei settori strategici più importanti e apprezzati in tutto il mondo per il nostro Paese è senz’altro quello della moda.

Contenuti e approfondimenti su Mai più stagioni L'AI e il resale...

Discussioni sull' argomento Intelligenza artificiale e second hand stanno salvando la moda?; Addio a Gino Paoli, il poeta di Sapore di sale e Il cielo in una stanza. FOTOSTORIA; Vanessa Scalera: Vivo in una calda estate d’amore. L'addio a Imma Tataranni? Non sono pentita; Scende il Marco, sale il Franjo.

Stagioni Amo l’autunno perché insegna a non avere paura del buio. Della foglia cadente ammiro la trasformazione, la caduta, la perdita. Amo l’inverno perché indossa la morte, mentre nasconde, nelle crepe di abiti spettrali, la rinascita. Amo la primavera perc - facebook.com facebook