Mai dire Blackout | Crisi energetica alle porte

La chiusura dello stretto di Hormuz ha causato tensioni in Asia, con ripercussioni sul settore energetico mondiale. Il Giappone ha deciso di cambiare il riferimento per le importazioni di petrolio. Nel mercato si registrano prezzi del petrolio che raggiungono i 150 dollari al barile. La crisi energetica si sta intensificando a causa delle restrizioni sulle rotte strategiche.

Hormuz ancora chiuso, è crisi in Asia. Il Giappone cambia benchmark. Il mercato vede i 150 dollari al barile. Blackout spagnolo, il rapporto svela il colpevole. Domanda asiatica in calo. Teheran colpisce infrastrutture energetiche. Shipping globale nel caos. La guerra aiuta la Russia. Shock energetico prolungato? I sauditi temono petrolio a 180$. Lo Stretto resta chiuso e il petrolio sale. Si cercano rimedi ma le riserve sono solo una toppa. La Russia intanto sorride. Von der Leyen pentita sul nucleare. Stretto di Hormuz bloccato, non passano petroliere e metaniere. Salgono i prezzi di gas, petrolio, benzina e gasolio. Gnl dal Qatar fermo, i produttori di petrolio del Golfo frenano l’estrazione in cerca di stoccaggi. 🔗 Leggi su Laverita.info

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