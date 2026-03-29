Madeira | 525.000 euro per riqualificare la costa settentrionale

Il governo regionale di Madeira ha approvato un piano di investimenti da 525.000 euro destinato alla riqualificazione delle infrastrutture turistiche e sportive dell’arcipelago. La maggior parte dei fondi sarà utilizzata per interventi lungo la costa settentrionale e sull’isola vicina. La spesa riguarda lavori di miglioramento e aggiornamento delle strutture esistenti.

Il governo regionale di Madeira ha dato il via libera a un piano di investimenti che mira a riqualificare le infrastrutture turistiche e sportive dell’arcipelago, con una cifra complessiva significativa destinata alla costa settentrionale e all’isola sorella. L’intervento principale riguarda l’ammodernamento della località balneare di Ponta Delgada nel comune di São Vicente, dove verranno destinati 525.000 euro per ristrutturare piscine e aree esterne. Questa decisione si inserisce in una strategia più ampia che include anche interventi su Porto Santo, dimostrando come la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo sportivo siano diventati prioritarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Madeira: 525.000 euro per riqualificare la costa settentrionale Articoli correlati Aprilia X 250TH: la moto stradale con i freni della MotoGP costa 115.000 euro?Aprilia Racing ha presentato ad Austin, in occasione del GP delle Americhe 2026, l’Aprilia X 250TH: un’edizione speciale della RSV4 con tecnologia... Scatta da oggi l’alcolock in auto, costa circa 2.000 euroÈ entrato ufficialmente in vigore oggi l’alcolock, il dispositivo previsto dal nuovo Codice della strada.