Madeira | 525.000 euro per riqualificare la costa settentrionale

Da ameve.eu 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo regionale di Madeira ha approvato un piano di investimenti da 525.000 euro destinato alla riqualificazione delle infrastrutture turistiche e sportive dell’arcipelago. La maggior parte dei fondi sarà utilizzata per interventi lungo la costa settentrionale e sull’isola vicina. La spesa riguarda lavori di miglioramento e aggiornamento delle strutture esistenti.

Il governo regionale di Madeira ha dato il via libera a un piano di investimenti che mira a riqualificare le infrastrutture turistiche e sportive dell’arcipelago, con una cifra complessiva significativa destinata alla costa settentrionale e all’isola sorella. L’intervento principale riguarda l’ammodernamento della località balneare di Ponta Delgada nel comune di São Vicente, dove verranno destinati 525.000 euro per ristrutturare piscine e aree esterne. Questa decisione si inserisce in una strategia più ampia che include anche interventi su Porto Santo, dimostrando come la gestione delle risorse idriche e lo sviluppo sportivo siano diventati prioritarie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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