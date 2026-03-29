Nel cuore del Madagascar, a Fianarantsoa, un medico ha deciso di lavorare in condizioni di povertà per aiutare i bambini della regione. L'associazione La Vita per te, attiva sul territorio, ha portato in salvo circa 1000 bambini attraverso interventi sanitari e assistenza sociale. La regione si trova in una situazione di forte difficoltà, con il 75% della popolazione che vive sotto la soglia di povertà.

Nel cuore del Madagascar, a Fianarantsoa, l’associazione La Vita per te continua la sua missione di soccorso sanitario e sociale, operando in un contesto dove il 75% della popolazione vive sotto la soglia di povertà. Il dottor Francesco Cimino, pioniere modenese trasferitosi nel paese africano, guida da anni progetti che salvano vite umane attraverso interventi chirurgici ortopedici, prevenzione oncologica e supporto ai minori vulnerabili. L’iniziativa si distingue per la concretezza dei numeri: oltre 1000 bambini sono stati seguiti nei primi quindici anni di attività, mentre attualmente vengono accolti 60 minori e ne vengono supportati altri 200 contro la malnutrizione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madagascar: 1000 bambini salvati dal medico che ha scelto la povertà

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