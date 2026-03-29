Macbeth Circus Show | fra teatro e immaginario circense

A Pisa arriva uno spettacolo che combina elementi teatrali e circensi, caratterizzato da toni visionari, ironici e sorprendenti. Lo spettacolo intitolato

Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle Arriva a Pisa uno spettacolo visionario, ironico e perturbante: Macbeth Circus Show: un’ opera che fonde teatro, grottesco e immaginario circense.L’appuntamento è per martedì 31 marzo 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Nuovo di Pisa. Firmato da Paolo Vanacore, da un’idea di Gianni De Feo che cura anche la regia, lo spettacolo mette in scena una riflessione potente e attuale sul tema del potere, trasformando la tragedia di Macbeth in un’esperienza teatrale surreale e visionaria.Al centro della narrazione, la figura di Miss Witch, eccentrica direttrice di un... 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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