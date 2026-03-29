Lutto a Ferentillo muore il presidente della pro loco | Giornata buia e piena di tristezza

A Ferentillo si piange la scomparsa del presidente della pro loco, una figura molto conosciuta nel paese. La notizia ha suscitato grande commozione tra i residenti, che ricordano con affetto il ruolo svolto dall’uomo nella comunità. La perdita ha lasciato un vuoto tra coloro che avevano collaborato con lui e apprezzato il suo impegno in numerose iniziative locali.

Il dolore della comunità per la scomparsa di Alessandro Barbonari, lascia la moglie e due figli. Domani sera una veglia di preghiera nella chiesa di Santa Maria “Oggi è una giornata tristissima per la nostra comunità. Una giornata buia.e piena di tristezza”. Ferentillo è in lutto per la scomparsa di Alessandro Barbonari, presidente della pro loco “Non abbiamo parole per descrivere questo immenso dolore. Il nostro presidente, il meraviglioso Alessandro, ci ha lasciati”, scrive la pro loco in un post facebook, che sta raccogliendo decine di commenti, concordi nel descrivere come una persona sempre gentile e disponibile. “Così giovane, così pieno di vita, sempre disponibile con tutti. 🔗 Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Lutto a Ferentillo, muore il presidente della pro loco: “Giornata buia e piena di tristezza” Articoli correlati È Marco Mazzocchetti il nuovo presidente della Pro Loco di Caprara a SpoltoreLa Pro Loco di Caprara d’Abruzzo a Spoltore annuncia ufficialmente il rinnovo dei propri vertici istituzionali con la nomina a presidente di Marco... Leggi anche: Bruno Pirolo nuovo Presidente della Pro Loco Solofra