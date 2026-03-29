Lusso senza precedenti Santanchè dopo le dimissioni arriva la svolta

Dopo aver lasciato l’esecutivo, Daniela Santanchè continua a essere senatrice di Fratelli d’Italia e si dedica anche a un nuovo progetto imprenditoriale. La politica e gli affari sono gli ambiti in cui si muove, senza interrompere le sue attività pubbliche. La sua posizione istituzionale e le iniziative imprenditoriali sono al centro di un’attività che prosegue senza sospensioni.

Dopo l’uscita dall’esecutivo, Daniela Santanchè resta attiva in politica come senatrice di Fratelli d’Italia, ma si prepara anche a una nuova fase sul piano imprenditoriale. Il punto di ripartenza è la Versilia, in particolare la località di Fiumetto, nel comune di Pietrasanta, dove l’ex ministra del Turismo ha trascorso gli ultimi giorni dopo le dimissioni. Proprio da qui è arrivato anche il primo segnale pubblico: un video condiviso sui social in cui ha ringraziato il team con cui ha lavorato durante il suo incarico al ministero. Un passaggio che segna simbolicamente la chiusura di una fase e l’inizio di un nuovo capitolo. Il nuovo progetto: nasce Tala Beach. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Lusso senza precedenti”. Santanchè, dopo le dimissioni arriva la svolta Articoli correlati Filini: “Dopo le dimissioni di Santanchè, il governo può ripartire senza distrazioni. Vogliamo completare il programma”“Non penso che salteranno altre teste, abbiamo assistito ad un passo indietro fatto da Delmastro e dalla Bartolozzi ed in ultimo anche da Daniela... Daniela Santanchè arriva al ministero. I giornalisti le chiedono delle dimissioni, lei risponde: "Buongiorno"La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, è arrivata al ministero intorno le 10. Contenuti e approfondimenti su Lusso senza precedenti Santanchè dopo... Temi più discussi: Lusso senza precedenti. Santanchè dopo le dimissioni apre un nuovo stabilimento; Dimitri Kunz, chi è il principe consorte di Daniela Santanchè. Gli affari a Firenze e in Versilia; Santanchè, cosa succede se non si dimette? L'unico precedente della maggioranza che vota la sfiducia; Daniela Santanché, l'ultima resistenza della Pitonessa che dopo la sinistra sfida anche Giorgia. Il videomessaggio di Santanchè dopo le dimissioni: La vita è lunga, bisogna sempre ricordarsi di essere una squadraL'ex ministro del Turismo ringrazia la sua squadra: La vita è lunga, bisogna sempre ricordarsi di essere insieme ... ilfattoquotidiano.it Lusso, polemiche e ambizione. Ascesa e declino di SantanchèDicono che il nome pitonessa venga da una barzelletta sconcia che Daniela Santanchè amava raccontare, e nella quale l’ormai ex ministra del Turismo si riconosceva al punto da sceglierselo come sopra ... ilsecoloxix.it Andrea, malato di trading on line: «All'inizio era lusso e guadagni, ma era un’illusione: ora, distrutto dai debiti, ho chiesto aiuto» x.com Visita lampo di Leone XIV nel principato simbolo mondiale di lusso e glamour "Difendete la vita, la piccola Monaco sia un grande laboratorio di solidarietà" . Leggi l'articolo #Papa - facebook.com facebook