L' uomo che ha spiegato il futurismo all' Italia

Gino Agnese, giornalista e scrittore, è deceduto ieri all’età di 90 anni. Noto per aver portato il futurismo nel panorama culturale italiano, ha dedicato la vita al giornalismo e alla diffusione di idee innovative. La sua carriera si è sviluppata attraverso diverse testate, lasciando un segno importante nel mondo dell’informazione e della cultura.

Il giornalismo come passione professionale, la cultura come vocazione di vita. Gino Agnese se n’è andato ieri a 90 anni, attraversando il secolo breve e lasciando la sua impronta scritta e morale anche sul secolo presente. Era una firma conosciuta e riconosciuta, quando le firme avevano un peso e un’autorevolezza a tutto tondo; era un uomo per alcuni versi d’altri tempi ma aveva lo sguardo proiettato sempre al futuro. E soprattutto al Futurismo, al quale aveva dedicato lo slancio della ricerca e della divulgazione competente ed entusiasta. Si divideva con egual impegno dalla redazione con i suoi ritmi frenetici alle riflessioni ponderate sul mondo che si muove allora come oggi secondo le linee del pensiero. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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