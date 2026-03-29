L’Università si ferma per l’ex rettore | Era capace di leggere il futuro

L’ateneo ha sospeso le attività in segno di lutto per l’ex rettore, ricordato con parole solenni e sguardi commossi da studenti, docenti e personale. La sala, gremita in ogni ordine di posto, ha assistito a un momento di grande partecipazione, accompagnato da un drappo nero appeso a segnare il lutto. La cerimonia si è svolta con un’atmosfera di rispetto e memoria condivisa.

Gli sguardi commossi nella sala pienissima, le parole solenni. E il drappo nero a ricordare che l’ Università è in lutto. Perché ha perso il suo storico, Magnifico rettore. L’insigne giurista che ha traghettato l’Alma Mater nella contemporaneità, aprendola totalmente al mondo, e ha ripensato spazi e aule, dentro e fuori la città. Gonfaloni listati a lutto e un minuto di silenzio in omaggio a Fabio Roversi-Monaco, scomparso venerdì a 87 anni: così si è svolta la cerimonia di inaugurazione del 938esimo anno accademico, venerdì stesso, nell’Aula Magna di Santa Lucia (la ’sua’ aula, appunto) in via Castiglione. "Con la scomparsa di Fabio Roversi-Monaco, l’ Università di Bologna perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative – dice il rettore Giovanni Molari –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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