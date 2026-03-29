L'Italia ha disputato l'ultima partita ai Mondiali del 2014 in Brasile, affrontando la propria avventura nel torneo con una sconfitta. La gara si è conclusa con il passaggio del turno mancato e un risultato che ha lasciato delusione tra i tifosi. Questa partita rappresenta l'ultima apparizione della nazionale nel campionato mondiale fino a oggi.

"> L’Ultima Partecipazione dell’Italia ai Mondiali: Un Ritorno Atteso. NATAL, BRASILE – 24 GIUGNO: Luis Suarez (a destra) dell’Uruguay e Giorgio Chiellini (a sinistra) dell’Italia reagiscono dopo uno scontro durante la partita di Gruppo D della FIFA World Cup 2014 tra Italia e Uruguay, tenutasi all’Estadio das Dunas. L’evento, che ha segnato la fine del percorso azzurro in quel torneo, ha visto l’Italia eliminata dalla competizione. (Foto di Matthias HangstGetty Images) Passando in rassegna la formazione italiana che ha giocato l’ultima partita ufficiale ai Mondiali, si può percepire quanto tempo sia trascorso dall’ultima apparizione degli Azzurri sul palcoscenico più grande del calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’ultima partita dell’Italia ai Mondiali del 2014: un triste ricordo da non dimenticare.

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