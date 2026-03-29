Il capo delle Forze armate ugandesi ha affermato che il paese è disposto a fornire supporto a Israele nel caso in cui il conflitto con l’Iran dovesse intensificarsi. La dichiarazione arriva in un momento di tensione tra Israele e l’Iran, senza ulteriori dettagli su eventuali azioni concrete o accordi ufficiali. La posizione ufficiale dell’Uganda riguarda esclusivamente la promessa di assistenza in caso di escalation.

Il capo delle Forze armate ugandesi Muhoozi Kainerugaba ha promesso aiuto a Israele qualora il conflitto con l’Iran si inasprisse. Ha affermato: Israele ha il diritto di esistere e gli attacchi contro di esso devono cessare. Su X ha spiegato che il suo Paese vorrebbe che le ostilità si fermassero subito. Anzi, è tutto il mondo ad essere stanco. Tuttavia, qualunque discorso sulla distruzione o sulla sconfitta di Israele ci trascinerà in guerra al fianco di Israele. Il generale Kainerugaba è, fra l’altro, il figlio del presidente Yoweri Museveni, in carica dal 1986. A febbraio ha annunciato che verrà eretta una statua dedicata al fratello del premier israeliano Netanyahu. 🔗 Leggi su Follow.it

© Follow.it - L’Uganda si dichiara dalla parte di Israele nel conflitto iraniano

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