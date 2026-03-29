Luciano Cannito è un artista che si distingue per la sua versatilità e la capacità di attraversare diversi ambiti creativi. La sua carriera si è sviluppata tra danza, coreografia e insegnamento, contribuendo a plasmare il panorama culturale italiano. Cannito ha lavorato con numerosi compagnie e ha ricevuto riconoscimenti per il suo impegno professionale. La sua attività si colloca nel contesto di un settore artistico in continua evoluzione.

Uno dei grandi maestri del teatro italiano si racconta svelando la sua estrema curiosità, il rigore nella danza e la voglia di sperimentare “È curioso vedere che quasi tutti gli uomini che valgono molto, hanno le maniere semplici.” Così scriveva Giacomo Leopardi. Duecento anno dopo, la frase sembra essere ancora più attuale. Solitamente, maggiore sono la personalità, il carisma e il talento di chi si intervista, maggiore è la sua umiltà nel raccontarsi, e Luciano Cannito ne è un perfetto esempio. Ballerino, straordinario porteur, coreografo, regista, imprenditore, pianista, presidente e direttore artistico di diversi teatri, pilota di aerei privati, ideatore di creatività. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Luciano Cannito: un artista senza confini

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