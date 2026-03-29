L'allenatore ha rilasciato una dichiarazione riguardo a un episodio di malore durante un evento recente, spiegando di aver avuto difficoltà a respirare e di aver perso conoscenza. Ha anche riferito di aver reagito con rabbia dopo aver visto gli highlights di una partita contro una squadra turca. L'episodio ha suscitato attenzione, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni di salute.

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© Calcionews24.com - Lucescu svela: «Malore? Non riuscivo a respirare. Mi sono arrabbiato dopo aver guardato gli highlights della partita contro la Turchia»

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