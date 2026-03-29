Lucarelli rinvia le nozze con Biagiarelli | la verità dietro la scelta che spiazza tutti

Selvaggia Lucarelli ha annunciato di aver rinviato le nozze con il compagno, programmando di non sposarsi nel 2026. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli riguardo alle motivazioni o ai motivi specifici che hanno portato a questa scelta. La coppia aveva pianificato di sposarsi quest’anno, ma ha deciso di posticipare l’evento senza indicare una nuova data.

Perché Selvaggia Lucarelli ha rinviato le nozze?. Niente matrimonio nel 2026. O meglio: niente matrimonio “adesso”. Selvaggia Lucarelli ha deciso di rinviare le nozze con Lorenzo Biagiarelli alla primavera del 2027, spiazzando chi dava ormai per imminente il grande giorno. L’annuncio è arrivato nel salotto televisivo di Verissimo, dove la giornalista ha chiarito senza giri di parole: “Ho detto che mi sarei sposata quest’anno ma non mi sposerò quest’anno”. Una frase semplice, ma che segna un cambio di programma netto. “Non volevo una pecionata”: i motivi reali del rinvio. Dietro la decisione non c’è alcuna crisi, ma una scelta precisa: non accontentarsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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