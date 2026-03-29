Il Pisa ha concluso il fine settimana di riposo con l'ultimo giorno di pausa concesso dal tecnico Hiljemark. La squadra nerazzurra riprenderà gli allenamenti a breve, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulla formazione e sulle strategie per le prossime partite. Nel frattempo, si registra la presenza di alcuni giocatori come Loyola e Bozhinov tra quelli coinvolti nel rientro alle sedute di gruppo.

di Lorenzo Vero Ultimo giorno di riposo per il Pisa. La squadra nerazzurra ha goduto di un weekend libero concesso da mister Hiljemark. Il lavoro dei giocatori, iniziato lunedì dopo la sconfitta contro il Como, proseguito con il martedì libero, le due doppie sedute di mercoledì e giovedì, si è concluso nella mattinata di venerdì. I cancelli di San Piero a Grado riapriranno nel pomeriggio di lunedì per iniziare quella che sarà la vera e propria preparazione per la partita contro il Torino. Intanto, venerdì sono scesi in campo tutti e tre i giocatori del Pisa convocati dalle proprie nazionali. Il primo è stato Felipe Loyola. Il centrocampista è sceso in campo nella notte italiana tra giovedì e venerdì ad Auckland, in Australia, con il suo Cile contro Capo Verde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Loyola, Bozhinov e gli altri. E ripartono gli allenamenti

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