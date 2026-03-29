Amici di Maria De Filippi, top e flop seconda puntata del Serale. Le pagelle L'associazione culturale Il Grinzone, in collaborazione con "La casa di Antonia Aps" presenta il libro La vita attutita - Liriche pasturesi con l'intervento dell'autore, Lorenzo Gabanizza. Lo stesso scrittore presenterà la monumentale opera alla quale sta lavorando, interamente dedicata alla poetessa valsassinese d'adozione. L'appuntamento è per sabato 11 aprile alle 20.45 alla Casa Antonia Pozzi di via Manzoni 1 a Pasturo. L'ingresso è libero. Antonia Pozzi è stata una poetessa italiana nata a Milano nel 1912, considerata una delle voci più intense e sensibili della lirica del Novecento. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

© Leccotoday.it - Lorenzo Gabanizza presenta "La vita attutita"

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Argomenti discussi: Lorenzo Gabanizza presenta La vita attutita – liriche pasturesi; LORENZO GABANIZZA PRESENTA LA VITA ATTUTITA A PASTURO.