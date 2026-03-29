Al Museo di San Francesco si svolge l’ultima tappa dell’evento “Rocche e Ville all’Opera”, un progetto che combina l’opera italiana con location storiche dell’Umbria. Sul palco sale il “Trio Viwa”, portando musica dal vivo in un contesto suggestivo nel borgo di Montone. La manifestazione coinvolge diverse aree della regione, con spettacoli inseriti in ambientazioni di particolare rilievo storico e culturale.

MONTONE Parte dal borgo arietano la seconda parte di “ Rocche e Ville all’Opera “, progetto artistico che unisce la grande tradizione operistica italiana alla valorizzazione di alcune tra le location più suggestive dell’ Umbria. Lo farà lunedì 6 aprile alle 18 presso il museo di San Francesco con il “ Trio Opera VIWA “, formazione cameristica di raffinata sensibilità artistica, composta da Silvia Martinelli (soprano), Fabio Taruschio (flauto) e Andrea Trovato (pianoforte), che presenterà "L’Opera in salotto", un percorso musicale che rievoca l’atmosfera intima e coinvolgente della tradizione ottocentesca. Dopo il successo della prima parte,... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Opera al Museo di San Francesco. Sul palco sale il “Trio Viwa“

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