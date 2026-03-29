Longevità nell' antica Roma | cosa mangiavano e come vivevano i centenari

Nell'antica Roma, alcune persone raggiungevano i cento anni, tra cui senatori, grammatici e medici. Questi individui furono oggetto di studio da parte di Galeno, che analizzò le loro abitudini di vita e le loro diete. Le loro modalità di alimentazione e le routine quotidiane furono documentate come elementi condivisi tra chi visse più a lungo in quel periodo.

Gorgias di Leontini, il più celebre oratore della Grecia antica, nacque nel 485 avanti Cristo e morì intorno al 380, a oltre cent'anni. Quando gli chiedevano il segreto di quella longevità, rispondeva con la sua ironia: "Non ho mai fatto nulla per il piacere" e, in un'altra occasione, "Non ho mai fatto nulla per gli altri". Probabilmente erano battute. Secondo alcuni resoconti, la risposta vera era molto più semplice: aveva vissuto con moderazione. A duemilacinquecento anni di distanza, Konstantine Panegyres, docente di storia classica all'Università dell'Australia Occidentale, ha provato a ricostruire su The Conversation come Greci e Romani ragionavano sulla longevità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Longevità nell'antica Roma: cosa mangiavano e come vivevano i centenari Articoli correlati Leggi anche: Okinawa perde la corona della longevità: cosa è cambiato nell'isola dei centenari Nonna di 108 anni guida la “squadra” dei centenari: Rimini città della longevitàA Rimini la longevità ha il volto di una donna di 108 anni, la cittadina più anziana della città.