Un ex membro della Democrazia Cristiana ha rivolto un messaggio alla leader del partito di centrosinistra, iniziando con un riferimento alle differenze tra un singolo democristiano e un gruppo numeroso. La citazione di Longanesi sottolinea come, in politica, la presenza collettiva di membri di un certo background possa assumere un valore storico, distinguendosi dalla singola figura. La discussione si focalizza sull’eredità della Democrazia Cristiana nel panorama politico attuale.

OGGI A ROMA SARANNO IN 150, DA FRANCESCHINI A GIOVANARDI L’occasione, o la scusa, è un evento per ricordare i 50 anni dall’elezione di Benigno Zaccagnini a segretario della Dc OGGI A ROMA SARANNO IN 150, DA FRANCESCHINI A GIOVANARDI L’occasione, o la scusa, è un evento per ricordare i 50 anni dall’elezione di Benigno Zaccagnini a segretario della Dc Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4 €. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4 €, dona oggi. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - L’onesto Zac, l’amarcord degli ex Dc diventa un messaggio a Schlein

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