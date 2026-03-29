Londra migliaia di persone alla manifestazione No Kings

Da lapresse.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Londra, migliaia di persone si sono radunate per partecipare alle proteste chiamate

Migliaia di persone hanno sfilato a Londra in occasione delle proteste “No Kings“, organizzate in diverse città europee e statunitensi per manifestare contro la guerra in Iran e le politiche di Donald Trump. Il corteo della capitale britannica si è esposto anche contro il partito di estrema destra Reform UK e il suo leader Nigel Farage. Presente alla manifestazione anche il cantautore inglese Billy Bragg. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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