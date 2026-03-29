L' oligarca russo Eliseev macina profitti grazie ai missili Oreshnik e a un' azienda che produce Chianti

Otto aziende toscane che producono vini di alta qualità sono sotto il controllo di oligarchi russi e hanno beneficiato di fondi provenienti dall’Unione Europea. Tra le società coinvolte ci sono anche quelle che producono Chianti, mentre un oligarca russo ha accumulato profitti attraverso l’utilizzo di missili Oreshnik e di un’azienda vinicola.

Otto aziende che producono vini pregiati in Toscana sono controllate da oligarchi russi e hanno ricevuto finanziamenti dall'Unione Europea. Lo ha rivelato, qualche mese fa, un'inchiesta di Irpimedia. Le sanzioni vengono facilmente aggirate e tra questi produttori di Chianti c'è anche Ilya Eliseev che possiede una quota importante di una delle otto aziende agricole. Eliseev, chi è l'oligarca Eliseev non è un nome qualsiasi: è ex compagno di classe di Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di Sicurezza della Federazione Russa, ex primo ministro ed ex presidente, ultra-nazionalista e pesantemente sanzionato dall'Occidente. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - L'oligarca russo Eliseev macina profitti grazie ai missili Oreshnik e a un'azienda che produce Chianti Articoli correlati Leggi anche: Missili ipersonici Oreshnik sull’Ucraina, il video delle esplosioni durante l’attacco russo su Leopoli e Kiev Oreshnik, il missile balistico russo che viaggia a 3 km al secondoL'Oreshnik (in italiano nocciolo) è l'arma russa impiegata la scorsa notte in bombardamenti sull'Ucraina. Mosca usa il supermissile Oreshnik contro Leopoli - Notizie dall'Ucraina podcast, Adnkronos