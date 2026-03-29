Il rapporto dell’UNCTAD del 10 marzo 2026 identifica lo Stretto di Hormuz come uno dei punti di passaggio marittimi più strategici e delicati al mondo. Attraversato da circa un quarto del commercio globale di petrolio via mare, rappresenta anche un'importante rotta per il gas naturale liquefatto e i fertilizzanti. La sua posizione lo rende un elemento chiave nelle dinamiche di sicurezza e di controllo internazionale.

Come un bene comune globale si trasforma in un'arma di coercizione che crea uno shock globale per le catene di approvvigionamento e moltiplicatore della pressione diplomatica. I transiti navali attraverso lo stretto sono diminuiti da una media di 141 al giorno tra il 1° e il 27 febbraio a livelli a una sola cifra di marzo, mostrando un calo del 97%. Inoltre i prezzi del petrolio Brent e i futures del gas hanno subito delle impennate che non accennano a diminuire. Non si tratta di un effetto circoscritto a una regione specifica. Hormuz è diventato un canale di shock macroeconomico diretto che si trasmette dall'escalation militare ai prezzi dell'energia, all'accesso ai fertilizzanti, ai costi di trasporto e al rischio di inflazione a crisi energetica globale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lo Stretto di Hormuz strumento di guerra ibrida

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