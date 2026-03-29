Tra pochi minuti si svolgerà la gara-2 del GP Portogallo 2026 di Superbike, trasmessa in diretta. L’alfiere italiano della Ducati, che ha già vinto la prima prova e la Superpole Race, continua a guidare la classifica senza un rivale evidente al momento. La corsa si svolge nel circuito portoghese, con aggiornamenti disponibili sulla diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.11 La domanda al momento è c’è un rivale di Bulega? Al momento la risposta è no, l’alfiere azzurro della Ducati procede spedito dopo la vittoria anche in Superpole Race e punta anche gara-2 dopo aver vinto la prima. 16.06 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di gara-2 di Superbike in scena al GP del Portogallo. 12.35 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 16.30 per Gara-2 che concluderà il round portoghese. 12.33 A questo punto la classifica generale vede Bulega in fuga con 99 punti contro i 52 di Axel Bassani ed i 48 di Lecuona. 12.31 Vittoria nettissima di Bulega che sta davvero cannibalizzando il campionato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2!

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega in pole, tra poco gara-1!

Leggi anche: LIVE Superbike, GP Australia 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2!

Approfondimenti e contenuti su LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in...

Temi più discussi: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike Portimao 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a Portimao.

LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Bulega vince anche la Superpole Race, alle 16.30 gara-2CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.35 A questo punto non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 16.30 per ... oasport.it

Diretta Sbk Superbike | Streaming video tv: Nicolò Bulega domina la Superpole Race! (Gp Portogallo, 29 marzo)Diretta Sbk Superbike GP Portogallo 2026 Portimao streaming video tv, oggi domenica 29 marzo: orario e risultato live di Superpole Race e gara-2. ilsussidiario.net

Superbike, Nicolò Bulega detta legge nella Superpole Race di Portimao e allunga nel Mondiale! - x.com

Un'altra doppietta Ducati e poi c'è molta Italia in Superbike. Insisto sul fatto che purtroppo corrano fra i fantasmi e per i fantasmi da casa. - facebook.com facebook