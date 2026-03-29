LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | viene fissato un nuovo orario d’inizio

Nella giornata di oggi, il match tra Sinner e Lehecka all’ATP di Miami 2026 è stato soggetto a un nuovo orario di inizio a causa delle condizioni meteo avverse. La diretta streaming mostra anche la partita tra Errani e Paolini contro Sinakova e Townsend, prevista alle 18. Se la pioggia dovesse causare l’annullamento dell’incontro tra Sinner e Lehecka, non sono ancora stati annunciati eventuali spostamenti o riprogrammazioni.

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