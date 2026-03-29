LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | tra pochi minuti si dovrebbe iniziare

Tra pochi minuti dovrebbe iniziare la partita tra Sinner e Lehecka all'ATP Miami 2026. La diretta live è disponibile online e sarà aggiornata in tempo reale. È possibile che l'incontro venga cancellato a causa della pioggia. Inoltre, alle 18 sono previste le sfide di Errani e Paolini contro Sinakova e Townsend.

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