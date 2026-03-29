LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | meteo variabile probabile ritardo

Durante la giornata si sta disputando la partita tra Sinner e Lehecka all’ATP di Miami, con condizioni meteorologiche variabili che potrebbero portare a un ritardo o alla cancellazione dell’incontro a causa della pioggia. Sono in programma anche le sfide tra Errani e Paolini e tra Sinakova e Townsend, che dovrebbero iniziare alle 18.

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