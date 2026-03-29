LIVE Sinner-Lehecka ATP Miami 2026 in DIRETTA | aumenta l’intensità della pioggia Si giocherà di notte?

Durante la partita tra Sinner e Lehecka all'ATP di Miami, la pioggia si è intensificata, portando a possibili variazioni nel programma di gioco. La partita potrebbe essere spostata in orario serale o cancellata se le condizioni non migliorano. La diretta rimane aggiornata con eventuali modifiche, mentre le gare di doppio tra ErraniPaolini e SinakovaTownsend sono previste dalle 18.

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