LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Schmid vince in volata e si prende la generale

Oggi si è conclusa la quinta e ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026, con una vittoria in volata di un ciclista svizzero, che ha conquistato anche la classifica generale. La corsa si è svolta lungo un percorso che ha attraversato diverse località, con numerosi attacchi e cambi di ritmo. La diretta ha seguito minuto per minuto gli sviluppi della gara, fino alla conclusione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della quinta ed ultima tappa della Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di giornata a tutti voi. 15.18 Schmid vince anche la classifica a punti. La classifica dei GPM va a Kevin Pezzo Rosola, mentre Andrew August vince la classifica dei giovani 15.16 Schmid vince la generale grazie ai 10? di abbuono presi al traguardo. Sono 6 i secondi guadagnati da Laurance con il secondo posto con il francese che perde la generale per appena 2 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Schmid vince in volata e si prende la generale Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: si decide la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della... LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Filippo D’Aiuto si impone a sorpresa anticipando la volata!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 13. Contenuti e approfondimenti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo; Corsa in linea Uomini, Tappa 4, Ponte di Piave - Valdobbiadene 28/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Quarta Tappa. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi Cormons-Gemona del Friuli in tv: orari, percorso, favoriti. Duello decisivo sul Monte StellaSiamo giunti al momento della verità; non esistono ulteriori prove d'appello. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, competizione inserita nella ... oasport.it Settimana Coppi e Bartali 2026, Alessandro De Marchi: “Non ho rimpianti, da direttore sportivo mi diverto” x.com Durante la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, due tifosi in stato di ebbrezza hanno preso di mira l’ammiraglia del team Team Visma Lease a Bike, dando origine a momenti di tensione. Secondo quanto riportato, uno dei due è salito s - facebook.com facebook