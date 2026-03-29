LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Laurance prova a rientrare si decide la generale

Nella tappa di oggi della Settimana Coppi&Bartali 2026, Laurance ha tentato di rientrare sui battistrada Hatherly e Schmid. Gli inseguitori sono a circa 13 secondi di distanza, e si sta decidendo la classifica generale. La corsa prosegue con un finale incerto, mentre i ciclisti cercano di consolidare le posizioni in vista delle ultime fasi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Gli altri inseguitori sono a 13? 15.01 Laurance rientra su Hatherly e Schmid. La generale si deciderà negli ultimi chilometri con il francese e lo svizzero divisi da 2 secondi alla partenza. 15.00 Si stacca Laurance che da solo prova a rientrare su Hatherly e Schmid. Il leader della generale ha 5? di ritardo. 14.59 Sono i due della Ineos Grenadiers ad incaricarsi dell’inseguimento 14.58 10 chilometri all’arrivo. 14.57 Andrew August rientra sul gruppo inseguitori. L’americano potrà mettersi al servizio per Laurance 14.56 Finn perde contatto dal gruppo inseguitori 14.55 I corridori hanno attraversato un tratto di discesa. 🔗 Leggi su Oasport.it

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