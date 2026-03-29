LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | gruppo compatto sul Monte Stella

Oggi si sta svolgendo la tappa del Settimana Coppi&Bartali 2026 sul Monte Stella. In questa fase della corsa, il gruppo si presenta compatto con alcuni dei corridori nelle posizioni di testa. Il leader della classifica generale, un atleta di nome Alex Laurance, si trova nelle prime posizioni del gruppo. È possibile seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la diretta online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.38 Il leader della generale, Alex Laurance, è nelle prime posizioni del gruppo 14.35 Ripresi i fuggitivi. Il gruppo è compatto e rappresenta la testa della corsa. 14.33 Pignatti e Kamada perdono contatto e vengono ripresi dal gruppo che è a 15? dalla testa 14.32 5 chilometri al Monte Stella, salita di 4.6 chilometri all’8.7% di pendenza media. Ci saranno tre tratti della strada all 12% 14.29 Il gruppo continua a guadagnare molto. Il distacco ora è di 30?. 14.27 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jacopo Pignatti (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Koki Kamada (Team Nippo Nuovacomauto Obor), Martin Svrcek (Soudal Quick-Step), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). 🔗 Leggi su Oasport.it

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