LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | corsa ai piedi del Monte Stella gruppo a 45?

La tappa di oggi della Settimana Coppi e Bartali 2026 si svolge ai piedi del Monte Stella, con il gruppo che mantiene un ritmo elevato. Alle 14.29, il distacco tra il gruppo principale e i fuggitivi si attesta sui 30 secondi, mentre il vantaggio complessivo continua a crescere. La corsa prosegue senza soste, con i corridori impegnati in una fase decisiva della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Il gruppo continua a guadagnare molto. Il distacco ora è di 30?. 14.27 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jacopo Pignatti (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Koki Kamada (Team Nippo Nuovacomauto Obor), Martin Svrcek (Soudal Quick-Step), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). 14.24 Mancano 30 chilometri al traguardo. 14.21 Il gruppo sta guadagnando molto sui fuggitivi. Il vantaggio scende sotto il minuto 14.18 Tra una decina di chilometri i corridori affronteranno per la seconda volta il Monte Stella. 14.15 Il vantaggio dei cinque fuggitivi è di 1? 25? 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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