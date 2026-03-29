LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026 tappa di oggi in DIRETTA | 5 in fuga gruppo a 2?

Oggi si svolge la tappa della Settimana Coppi e Bartali 2026, con un gruppo di cinque ciclisti in fuga e il resto della corsa che si trova a circa 50 chilometri dall’arrivo. Tra i fuggitivi ci sono alcuni nomi noti, mentre il gruppo principale si mantiene a circa due minuti di distanza. Gli spettatori sono aggiornati in tempo reale sulla situazione lungo il percorso.

14.00 Tra una trentina di chilometri i corridori scaleranno per la seconda volta il Monte Stella (4.6 km all’8.7% di pendenza media) dove probabilmente ci si giocherà la vittoria di tappa e della generale. 13.54 Ricordiamo i nomi dei cinque fuggitivi: Jacopo Pignatti (S.C. Padovani Polo Cherry Bank), Koki Kamada (Team Nippo Nuovacomauto Obor), Martin Svrcek (Soudal Quick-Step), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) ed Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone). 13.51 I cinque fuggitivi hanno riguadagnato qualcosa. Il vantaggio è ora di 2' 05" 13.42 I corridori hanno appena superato il Castello di Susans (0.8 km all’8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 in fuga, gruppo a 2? Articoli correlati LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: terzetto in fuga, gruppo a 3?CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 12. Leggi anche: LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: 5 in fuga, il gruppo si avvicina Contenuti e approfondimenti su Settimana Coppi Temi più discussi: Dove vedere la Settimana Coppi e Bartali 2026 in TV e Streaming? Nessuna trasmissione in diretta; LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a Iseo; Corsa in linea Uomini, Tappa 4, Ponte di Piave - Valdobbiadene 28/03/2026; DIRETTA Settimana Coppi e Bartali 2026 LIVE, Quarta Tappa. LIVE Settimana Coppi&Bartali 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Tommaso Dati alza le braccia al cielo a IseoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA E3 SACO CLASSIC DALLE 12.50 LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI 14.OGGI DEL GIRO DI CATALOGNA ... oasport.it Settimana Coppi&Bartali: Schmid resiste in testa, fuga a tre nella 4ª tappaLa quarta tappa della Settimana Coppi&Bartali 2026 ha preso il via con grande attesa, collegando Ponte di Piave a Valdobbiadene su un percorso di 159,6 chilometri. La frazione, caratterizzata da numer ... it.blastingnews.com Michael Zarate is awake after coma following Settimana Coppi e Bartali 2026 injuries. He recalls the events, expresses regret for the team, and his recovery journey continues in hospital. Read the full update and details of his condition and support. x.com Durante la quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali, due tifosi in stato di ebbrezza hanno preso di mira l’ammiraglia del team Team Visma Lease a Bike, dando origine a momenti di tensione. Secondo quanto riportato, uno dei due è salito s - facebook.com facebook