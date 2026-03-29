Alle 22.00 inizia la diretta del Gran Premio degli Stati Uniti di MotoGP 2026. Sono in corsa tre italiani: Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia. Nella sprint di ieri, ha vinto Jorge Martin. La nuova griglia di partenza è stata pubblicata alle 21.31, dopo la penalizzazione di un pilota spagnolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MARQUEZ PENALIZZATO LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA 21.31 Nella Sprint di ieri è arrivata la vittoria dello spagnolo Jorge Martin. Il pilota dell’Aprilia è riuscito a piegare nell’ultimo giro Francesco Bagnaia, che sembrava lanciatissimo verso la sua prima affermazione stagionale. Bravissimo da questo punto di vista l’alfiere di Noale sia nella scelta della mescola media sul posteriore che nel trovare il modo di recuperare il gap. 21.28 Sul circuito di Austin andrà in scena una gara che si preannuncia decisamente incerta e in cui sia la gestione delle gomme sui tanti saliscendi del tracciato texano faranno la differenza e potrebbero portare a diversi scenari. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: il via dalle 22.00, Di Giannantonio, Bezzecchi e Bagnaia in lizza per il successo

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